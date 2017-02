Wat is dit Limoges servies waard?

Porselein uit Limoges.

De Franse stad Limoges geniet van een wereldfaam inzake porselein. Dat was vroeger, maar ook nu nog zijn er tal van porseleinateliers actief. De porseleinproductie startte al in de 18de eeuw, maar Limoges werd vooral in de 19de en 20ste eeuw een begrip toen er een ware massaproductie op gang kwam. Maar niet alle Limoges porselein is even interessant en waardevol. Dit servies bijvoorbeeld is al een serieproduct, weliswaar van een interessante kwaliteit. Het komt uit het atelier Pallas waarvan het merk in 1927 werd geregistreerd en dat vooral in de jaren '50 en '60 actief was; Dit servies in een soort late art deco, vroege fiftiesstijl lijkt van net na de oorlog. Het decor werd niet met de handgeschilderd, maar geprint. Het is mooi en toch een beetje klassiek. De waarde hangt er van af. Op speciale verkoopsites vragen ze voor een simpel vormstuk tientallen euro's. Maar op een Belgische veiling brengt zo'n servies misschien maar 250 euro op. Terwijl het in aparte loten veel meer zou opbrengen. Dat wil nu niet zeggen dat je zo'n servies moet opsplitsen, in tegendeel. Laten we het voorzichtig schatten op een 400 euro. Het is natuurlijk zo dat dit soort serviezen momenteel niet vlot wordt verkocht, ook al omdat het een beetje ouderwets oogt en niet in de vaatwas mag... Dus niet alle Limoges porselein is echt waardevol!