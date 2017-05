Wat is dit Cerabel servies waard?

Cerabel uit Baudour.

Dit porseleinen servies werd vervaardigd in de porseleinmanufactuur van Baudour in Henegouwen. Het bedrijf werd in 1834 opgestart en produceerde aanvankelijk aardewerk en porselein. In 1845 werd het overgenomen door advocaat Nicolas De Fuisseaux die er flink wat geld in investeerde en de productie vernieuwde. Toen ontstond de Manufacture de Porcelaine de Baudour. Het bedrijf ging ook over grote delen van Europa uitvoeren. In 1934 werd de naam Cerabel geïntroduceerd. Het bedrijf werd in 1977 overgenomen door NGK Ceramics Europa. Dit servies lijkt me uit de jaren '60 te stammen en is een 200 euro waard.