Wat is deze vintage bureaustoel waard?

Bureaustoel van Arne Jacobsen.

Het gaat inderdaad om een iconische ontwerp, de stoel 3103 van de Deense architect en designer Arne Jacobsen (1902-1971) die deze stoel in 1957 ontwierp. Hij heeft heel wat plywood stoelen op zijn naam die bekender zijn. De stoel bestaat in verschillende versies. Hier zijn we de versie met de bureaupoot. Normaal staat onderaan de naam van de producent, Fritz Hansen, en het productiejaar. Deze stoelen worden een enkele keer aangeboden aan een 300 à 400 euro, maar doorgaans zijn ze wat prijziger. Alles hangt ook af van de staat en om wat voor slijtage het gaat. De prijzen kunnen ook hoger liggen.