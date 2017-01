Wat is deze Expo '58 fauteuil waard?

Expo 58

De Expo 58 betekende ook de doorbraak van de automobielen! Denk maar aan de Amerikaanse slees uit de fifties waarin dergelijke zetels horen! Eigenlijk is de oorspronkelijke inspiratie van deze zit een autozetel en inderdaad helemaal jaren '50, in Expostijl. Dergelijke zetels werden gewoon overal gemaakt en het oorspronkelijke model kan best Italiaans zijn geweest. Geen idee wie precies de ontwerper was. De waarde is niet zo groot, omdat het herbekleden duur is. De basiswaarde ligt rond de 200 à 250 euro. Maar soms tik je zoiets voor veel minder op de kop, zeker als de bekleding beschadigd is. Opnieuw bekleden kost al snel 500 à 600 euro. In deze staat: 50 euro.