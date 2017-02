Wat is deze Brusselse parel van Lynen waard?

De postkaarten van Amédée Lynen.

Dit is een prachtige en zeldzame album, omdat hij zelden in goede staat en volledig voorkomt. Het gaat om een relikwie uit 1905. Toen publiceerde de Brusselse kunstenaar en illustrator Amédée Lynen (1852 - 1938) het album "De-ci de-là à Bruxelles et en Brabant", met in totaal 200 fraaie postkaarten, chromolithografieën. Ze voeren je doorheen Brussel en Brabant en laten je genieten van volkstaferelen en landschappen. Amédée Lynen was een bijzondere tekenaar die trouwens een beetje als de geestelijke vader van Hergé wordt beschouwd, want ook hij was een aanhanger van de zgn. Klare Lijn, de heldere tekenstijl die ook de tekenaar van Kuifje gebruikte. Dit mooie album is een 750 euro waard en kan je via een veilinghuis of veilingsite aanbieden.