Wat is deze antieke corpus waard?

Sinds vele generaties is deze zware houten (eiken ?)corpus in ons familie bezit , deze heeft een hoogte van 1,3 meter. Volgens mijn grootvader zaliger is deze met een witte polycromie belegd en zou het beeld uit begin van 17e de eeuw zijn ( dat had de dorpspriester hem destijds verteld en deze had ook graag het beeld in zijn kerk gehangen )