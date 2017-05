Wat is de waarde van deze vitrinekast?

Antieke vitrinekast.

20 jaar geleden droomde iedere antiekliefhebber van zo'n kast, een vitrine waarin je je zilver en porselein kan uitstallen. Tegenwoordig is er amper belangstelling voor dit soort kasten, zeker niet als ze zo hoog zijn. In veel apartementen is de plafondhoogte immers lager! Je hebt een oude rijwoning nodig om zo'n kast neer te poten. Grote meubels zijn sowieso niet meer in trek. Door de onscherpe foto kan ik niet uitmaken of dit een antieke kast is. Maar veel maakt het niet uit, de waarde voor een antieke of replica is ongeveer even groot: 250 à 350 euro.