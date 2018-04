Wat een prachtig stukje Franse art nouveau

Delphin Massier: een klinkende naam.

Het geslacht Massier heeft een naam en faam verdiend in de Franse keramiekkunst. De voorvader Jacques startte het atelier op dat voortgezet werd door zijn zonen Clément en Delphin en later weer voorgezet werd door Jêrome en Cédric. Delphin Massier (1836 - 1907) runde het atelier in het Zuid-Franse Vallauris (waar later ook Picasso actief was). Daar maakte hij dit mooie stukje art nouveaukeramiek. De bloemen en de symbolisch geladen slapende schone passen helemaal in het plaatje van de Belle-Epoquestijl. Dit is een fraai stuk Franse art nouveau. Het is zeker gezocht en we schatten de waarde op een 1500 euro. Kan zijn dat het in Frankrijk meer opbrengt.