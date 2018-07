Wat een eigenaardige baksteen is dit?

Haardsteen uit Brussel.

Dit is niet zomaar een steen! Het is een haardsteen. In vroegere tijden, in de zestiende tot en met negentiende eeuw, werd de binnenzijde van een haard, op de brandplek, soms afgewerkt met dit soort stenen. Ze zijn van refractaire klei en kunnen dus best tegen de hitte van het vuur. Die stenen vervingen dus soms de gietijzeren haardplaat. In de 16de eeuw was er ook al een productie in Antwerpen. Maar de meeste exemplaren komen uit het land van Maas en Rijn. Ze zijn dus van Duitse of Waalse makelij. Deze steen kan uit Luik komen en stamt uit de 17de eeuw. Vermoedelijk waren er op dit bouwwerf meer van die stenen. Jammer natuurlijk dat dit soort oude panden werden, en nog steeds worden, gesloopt! Deze haardsteen is een leuk verzamelobject, goed voor een 30 à 40 euro. In het Brugse Gruuthusemuseum (thans gesloten) bevindt zich een van de grootste verzamelingen haardstenen van ons land. Wie meer over dit onderwerp wenst te weten verwijzen we graag naar de publicaties van dr. Johanna Hollestelle, een Nederlandse kunsthistorica die zich destijds in deze materie heeft verdiept en die ik ooit als pas afgestudeerde kunsthistoricus mocht ontmoeten. Maar dat was in een vorig leven...