Wat denk je van dit Waalse wijnglas?

Antiek Waals wijnglas.

Wat een fraai wijnglas! Het is trouwens van Waalse makelij en werd ergens in het tweede kwart van de 19de eeuw gemaakt, dus tussen 1830 en 1850. Toen was de glasblazerij nog behoorlijk artisanaal en werden er in Wallonië prachtige drinkglazen geproduceerd. De kelk en stam werden geblazen, de voet werd gegoten en er tegenaangekleefd. Dat gebeurde natuurlijk toen het glas nog bijna een smelttemperatuur had. Je vindt in ons land wel meer glazen met zo'n voet. Soms werd de kelk versierd, zoals hier met een rad. Later in de 19de eeuw werden veel glazen versierd door middel van zuren, van waterstoffluoride. Het model hoort nog thuis bij de neoklassieke Empirestijl. Het glas klinkt bij het aantikken net zo mooi als kristal. Maar het hoeft daarom geen kristal te zijn. Het is een hoogwaardige soort glas. Zo'n enkel glas is een 7 à 1 8 euro waard, maar in een setje van zes (toch zeldzamer) of 8, is het wel een 10 euro per stuk waard. Dit glas is vrij zeldzaam. Een leuk hebbeding om dagelijks van een glaasje wijn te genieten, gezondheid!