Een 'embrasse'.

Het gaat om een 'embrasse pour rideau'. De term embrasse geldt ook in het Nederlands en slaat op een haak waarachter je een gordijn stijlvol kunt klemmen. Dit hoort thuis in een interieur uit de late 19de eeuw, maar is uiteraard nog steeds ingebruik. De waarde van een enkeling is 5 euro, een paar, indien mooi, kan wel 30 à 50 euro waard zijn. Hangt af van de verfijning.