Waarvoor diende deze ongewone pan?

Afgietpan.

Dit is dus een afgietpan. De pan kan gebruikt worden om twee vloeistoffen met een verschillend soortelijk gewicht van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld melk. Waarbij de magere melk onderaan blijft en de lichte room er op drijft. Maar bij een klassieke roompot is het net andersom, en zit de tuit bovenaan, net om de room apart af te gieten. Maar je zou de pan wel voor iets dergelijks kunnen gebruiken. Het voorwerp is van steengoed of grès, aardewerk dat rond de 1200 graden werd gebakken. Grès is ondoorlaatbaar en werd gebruikt voor vettige stoffen. Gewoon aardewerk is daarvoor immers te poreus. Het object lijkt me net voor of naoorlogs en vermoedelijk van Franse makelij. De waarde van dit curiosum is een 25 euro. Een leuk verzamelobject!