Waar heeft dit curiosum voor gediend?

Onbekend curiosum.

Het is sowieso een decoratief object dat ons even doet denken aan een laat middeleeuwse waterkruik. Wat het uiteraard niet is. Is het ook zo oud? Volgens antiquair Yannick De Hondt niet, hij herkent dit als een slot uit India. Door de duwsleutel aan de voorzijde worden er binnenin veren samengedrukt, waardoor de staart kan worden uitgetrokken. Het is dus een molslot. Indien dit niet werkt kan je er best wat olie in spuiten. Volgens de antiquair kan je de sleutel daarna wel uittrekken. Hij denkt niet dat het slot echt oud is. Doordat het van artisanale makelij is lijkt het antiek, het is hooguit enkele tientallen jaren oud. De waarde is gering: 20 euro. Maar het is wel een leuke hebbeding!