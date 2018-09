Vrijdag antiek laten schatten in Munte

Antiek in Munte.

In het kader van de expositie 'China in Munte' (deelgemeente Merelbeke) kan je nu vrijdag 7 september van 11 tot 17u30 allerlei kunstvoorwerpen en antiquiteiten laten schatten door kunsthistorici Nicole De Bisscop en Piet Swimberghe. Iedereen is welkom!

Bij wijze van voorproefje bespreken we dit curiosum dat een lezer heeft opgediept uit de knopendoos van zijn moeder, en zich nu afvraagt uit welk land het komt.

Volgens Nicole De Bisscop gaat het niet om een netsuke (een Japanse gordelknoop), maar om een OKIMONO. Dat betekent in het Japans eigenlijk 'dingetje' of 'klein beeldje'. Het stelt een Daikoku voor, een van de zeven Japanse geluksgodheden (Shichi-fuku-jin). De Daikoku is de god van de overvloed en beschermer van landbouwers. Zijn attribuut is een grote hamer.

Afgaand op de foto is het materiaal hoorn.Het figuurtje heeft onderaan een kleine cirkelvormige opening, vermoedelijk om het vast te kunnen of te zetten op een plaatje samen met de andere zes Japanse gelukbrengende godheden. Het is geen namaak, stamt uit de 20ste eeuw en is een 50 euro waard.

De expertise van de oudheden gaat door in de oude pastorie op het dorpsplein van Munte. Naast aziatica zijn ook Europese objecten en kunstwerken welkom.