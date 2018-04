Voor wie een lichtkroon zoekt

Sierlijke lichtkroon.

Wat een sierlijke lichtkroon. De term lichtkroon past hier bovendien uitstekend, omdat de koperen armatuur iets van een kroon heeft. Deze luchter is van rond 1920, van net na de Eerste Wereldoorlog, en uitgevoerd in een soort neoklassieke art decostijl. Het is een erg fraaie kroon die perfect past in een decor uit die tijd of aan het plafond van een mooi herenhuis. Ook de parels, deels geblazen glas, zijn sierlijk. Deze kroon is vermoedelijk van Belgische makelij. De waarde ligt rond de 300 a 400 euro. In de handel zou je daar, terecht, wat meer voor betalen. Het gaat ook om handwerk!