Venetiaanse ketels.

Het kan best dat deze mooie koperen ketels uit Venetië komen. De typische barokstijl lijkt me inderdaad Italiaans. Maar ik vermoed dat het op sierkoper gaat. De stijl is 17de eeuws, maar de makelij wellicht 20ste eeuws. Zijn te licht om intensief gebruikt te worden en tonen aan de binnenzijde gaan slijtage. De zijn best decoratief! De waarde ligt rond de 150 euro per stuk. Voor boeken over Venetiaans koper speurt u best even op het net of in een Italiaanse boekhandel.