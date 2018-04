Unieke Walt Disney tegels opgedoken

Uitzonderlijke tegels met Disney iconen.

Hiervoor gingen we ten rade bij dé specialist van de industriële tegels: Mario Baeck. Hij herkent deze uitzonderlijke tegels uit de ateliers van de S.A. Usines de la Dyle uit Wijgmaal bij Leuven die - vermoedelijk vanaf de jaren 1930 - het merk 'Belga' gebruikten. Het persmerk op de achterzijde is eveneens te situeren in de jaren 1930-1940. Dat stemt overeen met de voorstelling van Mickey in de versie vanaf 1928, in gebruik tot zijn grondige gedaanteverandering in 1938, en met die van de biggetjes uit Drie Kleine biggetjes in de versie van 1933. We kunnen dus haast zeker dit lot dateren in de jaren 1933-1938. Ze zijn nagenoeg zeker eerder beperkt geproduceerd, mogelijk omwille van auteursrechterlijke problemen, aldus tegelspecialist Mario Baeck.

Tegels met afbeeldingen van Walt Disneyfiguren, ook veel recentere, komen weliswaar in diverse Europese landen voor maar een groot deel ervan - waaronder de oudste tegels - is haast zeker zonder toestemming van de Walt Disney Company gerealiseerd. Sommige tegels volgen daarbij de oorspronkelijke tekeningen getrouw, andere zijn vrije interpretaties, en doen afbreuk aan de kwaliteitseisen van de oorspronkelijke bedenker.

Deze tegels zijn van matige ontwerp- en uitvoeringskwaliteit - karakteristiek voor een groot deel van de productie van La Dyle - en dienden allicht ter versiering van de kinderkamer, al dan niet in een houten kadertje gevat. Er zijn echter met name in Spanje - ook wandlambriseringen bekend - waarin verwante Mickeyfiguurtjes verwerkt zijn, dus verwerking bij ons in badkamers of gangen is niet uitgesloten.

Het gaat dus om een uitzonderlijke vondst. Niet makkelijk om daar een waarde op te plakken. Het is een beetje wat de gek er voor geeft. Je kunt een basiswaarde per stuk van 20 euro aanhouden, maar ik kan me inbeelden dat Disneyverzamelaars er meer voor over hebben.