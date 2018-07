Unieke Delftse tegel met moskee

Unieke moskeetegel

De Delftse tegels laten je de wereld zien zoals die er ooit uitzag. Veel tegels beelden dus allerlei gebouwen uit die destijds, in de 17de, 18de en 19de eeuw, alom bekend waren. Maar meestal gaat het om Europese bouwwerken. Wat stellen ze voor? Molens, bruggen, kastelen, kerken, boerderijen.......maar uiterst zelden gebouwen die niet meteen thuishoren in de Europese context, zeker niet in die tijd. Er waren altijd wel enkele moskeeën in Europa, maar niet heel veel. Deze unieke tegel stelt dus een moskee voor. Ik heb tot hiertoe nog nooit een andere tegel gezien met deze voorstelling. Wie weet werd de tegel vervaardigd voor een Turkse opdrachtgever, want destijds werden er zgn. Delftse of Nederlandse tegels geëxporteerd over de gehele wereld en zekerook naar Constantinopel / Istanbul waar ze hier en daar werden toegepast, onder meer in het Topkapipaleis. Het lijkt om de voorstelling te gaan van een Turkse moskee met liggende maansikkels op de minaretten. Zou het middengebouw een kerk kunnen voorstellen? Geen idee. Destijds waren er in Constantinopel overigens best veel kerken. Wellicht werd de tegel naar een prent geschilderd. Deze vroeg 19de eeuwse tegel komt niet uit Delft, maar uit een ander Nederlands tegelcentrum. Gezien de zeldzaamheid ligt de waarde op een 75 à 100 euro. Gelijkaardige tegels die gewone gebouwen voorstellen zijn amper meer dan 10 à 15 euro waard.

Tegeltentoonstellingen in Noord-Frankrijk.

Wie tuk is op tegels moet deze zomer snel naar Noord-Frankrijk waar zes prachtige tegeltentoonstellingen plaatsgrijpen. Onder de titel "De Delft à Desvres" lopen er tentoonstellingen in Desvres, Saint-Omer, Hazebrouck, Terdeghem, Godewaersvelde en Bailleul. Vooral de tentoonstellingen in Desvres (Musée de la Céramique, tot 16.09), Bailleul (Musée Benoît-De-Puydt, tot 7.10) en Saint-Omer (Musée Sandelin, tot 29.07) zijn incontournable voor de liefhebber want er worden op educatieve wijze prachtige tegels uit heel de wereld getoond. Maar ook de kleinere expo's in Hazebrouck, Terdeghem en Godewaersvelde zijn een ommetje waard. Het thema ligt voor de hand, omdat de zgn. Delftse tegels niet enkel in Nederland werden vervaardigd, maar ook in Vlaanderen en zelfs in Frans-Vlaanderen, onder meer in Lille en Desvres. Bijna alle stukken komen uit privé-collecties, wat de expo extra interessant maakt, omdat er ook heel wat archeologische vondsten bij zitten die nooit eerder werden getoond, onder meer majolica uit Antwerpen. Deze expo's situeren zich daarenboven in een charmante streek die ideaal is voor een daguitstap. info: www.delft-desvres.fr