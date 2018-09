Uniek stukje vaderlandse geschiedenis uit Nederland

Een patriottenbordje

Nederlandse antiekverzamelaars herkennen dit terstond als een "patriottenbordje". Er zijn er trouwens heel wat, dus zijn die patriottenborden aardige verzamelobjecten. Het gaat om volkskunst met een politieke betekenis. Dit bordje werd tussen 1784 en 1787 vervaardigd in twee landen. Inderdaad, de keramiek zelf, creamware, komt uit Engeland. Maar het bord werd vervolgens in Nederland beschilderd. De patriottenborden hebben te maken met de 'patriottentijd'. Eind 18de eeuw wensten de patriotten de democratie stimuleren in de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, in tegenstelling tot de prinsgezinden die het absolutisme van de stadhouder Willem V ondersteunden. Dit leidde in de jaren '80 tot een heus conflict dat ook met keramiek werd uitgevochten. Op dit bord zien we de Nederlandse maagd en naast haar de Nederlandse leeuw met de 7 pijlen van de 7 gewesten. Op de rand staat er ongeveer "Om vrijheid te verkrijgen maar di in vrijheid leeft om hoog doet de aardse vrijheid swijge de vrijheid spant een groote boog." Veel patriottenborden zijn van beschilderde creamware. Er bestaan heel wat versies van. De waarde van dit bordje ligt rond de 250 euro. We merken nog op dat er in de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas een gelijkaardig bordje wordt bewaard.