Uniek parapluutje van vergeten wereldtentoonstelling

Uniek ivoren parapluutje van een vergeten wereldtentoonstelling.

Dit is inderdaad een leuk curiosum met een verhaal. Het gaat om een souvenir van een vergeten tentoonstelling, zeg maar een soort wereldtentoonstelling, de Exposition Nationale de 1880, georganiseerd naar aanleiding van het 50 jarige bestaan van België. Dit soort expo's diende om de rijkdommen van het land te laten zien. Dit vertaalde zich in een soort wereldtentoonstelling op kleine schaal, waar de industrie en bouwkunde -destijds zeer tooeaangevend- werden geëxposeerd. U heeft met veel moeite het beeld dat verscholen zit in het pareltje gefotografeerd! Dit is prachtig! Zo kunnen we het gebouw van de Cinquantenaire bewonderen in zijn oorspronkelijke vorm met een boog van architect Gédéon Bordiau. In 1905 kwam er dan de huidige triomfboog.

We zien niet alleen het beeld van de Cinquantenaire, maar daarbij wordt ook de Agence Havas vermeld. De Agence Havas is het oudste persagentschap ter wereld! Het huis Havas werd in 1832 opgericht door Charles-Louis Havas en legde zich aanvankelijk vooral toe op politiek nieuws, maar vanaf 1855 ook op publicitair nieuws. Het was een modern communicatiebedrijf dat al in 1878 volop de telegraaf introduceerde en later ook van de telefoon en radio gebruik maakte. Dus was het de Agence Havas die de publiciteit verzorgde van de Exposition National van 1880 en dit parapluutje als communicatiegeschenk uitdeelde! Het is dus een oeroud publiciteitsicoontje. Ik vermoed dat Havas deze parapluutjes niet enkel voor Brussel heeft gebruikt en dat er wel meer bestaan waar weer andere monumenten op prijken. Het was dus een leuke gadget in de prille dagen van het geprojecteerde beeld. Het is sowieso zeldzaam, want ik vond er ook geen vergelijkingsmateriaal voor. Maar wat is nu de waarde? Ik kan me inbeelden dat zoiets in de gespecialiseerde handel wel een zekere waarde heeft, maar hoeveel? Is dat nu 200 of 400 euro. Zelfs dat laatste kan. In een gespecialiseerde veiling is zoiets best mogelijk. Het hangt er ook van af of er nog meer exemplaren van zijn bewaard. Maar hierbij toch al heel wat info over dit curiosum.