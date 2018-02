Uitzonderlijk Delfts bordje gevonden op de rommelmarkt!

Delfts maandbord.

Wat een mazzeltje, zo'n bordje vinden op de rommelmarkt! Daarvoor moet je wel vroeg uit de veren. Hoewel, soms heb je gewoon geluk en valt zoiets voor je voeten. Maar voorzichtig want dit kleinood is fragiel. Het is een 18de eeuws schoteltje uit Delft en komt uit de aardewerkfabriek De Porceleyne Bijl die al in 1657 bestond, maar vooral ging bloeien toen meester plateelbakker Justus Brouwer het bedrijf in 1739 kocht. Hij deponeerde de Bijl als merk in 1764. Het bijltje staat op de achterzijde van deze schotel. De Porceleyne Bijl produceerde niet alleen schitterende schotels met de Haring- en Walvisvaart, maar ook de typische maandbordjes die uiteraard in een reeks van twaalf op de markt verschenen. Maar doorgaans vind je geen volledige reeks. Hier zien we het bordje van de maand juli dat ons al bijna naar de oogstmaand voert. De bordjes laten ons iets van het dagelijks leven zien. Op het januari bordje zie je schaatsers, in mei een vrijend paartje, in juni de schaapscheerders, in juli zie je het werk op het land, september de pluk van het fruit, oktober de wijnmaand, november het slachten van het varken en december het snoeien van de bomen. We schatten de waarde van een enkel bordje op een 250 à 300 euro.