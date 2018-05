Typisch Vlaamse antiek.

Ooit was dit een statussymbool van de antiekverzamelaar. Niet van alle verzamelaars uiteraard, maar wel van de Vlaamse verzamelaar die tuk is op antiek van eigen bodem. Deze pinkandelaars zijn op en top Vlaams. Ze horen op een altaar te staan en komen dus uit een kerk of kapel. Kan dus ook een huiskapel zijn geweest. Ze zijn inderdaad helemaal barok en vervaardigd in de tweede helft van de 17de eeuw. Deze modellen werden wel ook nog in het begin van de 18de eeuw afgegoten. Je vindt ze dus vooral in ons land. We noemen ze Vlaams, maar ik kan me inbeelden dat ze ook in Wallonië voorkwamen, waar ongeveer dezelfde stijlen terug te vinden zijn als in Vlaanderen. Wat antiek betreft bestond er dus ook toen als iets als een Belgische stijl, eigenlijk gebruiken we beter de term de stijl van de Zuidelijke-Nederlanden, Nederlandstalig én Franstalig.

Wat zijn zo'n pinkandelaars nu waard? Ooit vrij veel, je hoestte er in de hoogtij van de antiekhype wel een 20.000 à 30.000 frank voor neer, 500 à 750 euro. Nu betaal je voor zo'n koppel 300 à 400 euro.