Twee wijzen om een stuk antiek te bekijken

Touchard of niet?

De signatuur werd nog met enige vlotheid aangebracht, maar ik vind heel weinig over het merk Touchard. Er staat wel iets op het net, maar overtuigend is het ook weer niet. Tot zover de signatuur. Maar bekijk ook steeds de kwaliteit van een stuk antiek. Hier merken we op dat de beschildering echt alle diepte en finesse mist van wat je mag verwachten van een gesigneerde vaas. Indien geen namaak, is dit een goedkoop serieproduct dat er kostbaar moest uitzien. Maar dan zou je er wel meer exemplaren van in de handel vinden en dus op site als Ebay. Vergeet dus nooit de kwaliteit te evalueren. Want zelfs al zou de naam Touchard zijn gerepertorieerd, dan nog heeft de vaas slechts een geringe waarde, gezien de mindere kwaliteit. Verzamelaars van dit soort oudheden waarderen de schoonheid en de technische virtuositeit. De waarde is dus gering, laat ons denken aan een 50 à 60 euro of minder. Wie weet werd het decor er met koude email (olieverf dus) op aangebracht in de stijl van ...en is het een nepper. De vaas ziet er niet overtuigend uit!