Twee wandkandelaars.

Deze bronzen wandkandelaars zijn uitgevoerd in de Lodewijk XVI stijl die uitgesproken neoklassiek is. Deze stijl was ind e mode van ongeveer 1760 tot 1790. Maar deze kandelaars zijn jonger en lijken me vroeg 20ste eeuw toen deze stijl opnieuw in de mode was. Ze zijn van goede kwaliteit. Het is van geen belang of ze uit een klooster komen. De waarde is een 100 euro voor het paar.