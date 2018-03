Tik antiek, kunst en design op de kop tijdens Eurantica

Eurantica Brussels Fine Arts Fair is terug in Paleis 1 van Brussels Expo op de Heizel. Je kunt er vanaf 22 maart rondkuieren in een tuin vol kunst, antiek en vintage. Zoals overal zijn de antiquiteiten in de minderheid, maar wel present, en gaat er flink wat aandacht naar de kunst en design van de 20ste en zelfs 21ste eeuw.

Eurantica richt zich tot speurneusverzamelaars die nog graag wat op de kop tikken. Leuk om te ontdekken of dit mogelijk is.

Eurantica loopt van 22 maart tot en met zondag 25 maart, dagelijks van 11 tot 19u, enkel op donderdag 22 maart is er een nocturne tot 22u. info: www.eurantica.be.

(PSW)