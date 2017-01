Tekening met sjoemel signatuur.

Het leukste aan dit soort expertisewerk is ongetwijfeld het ontmaskeren van wat gesjoemel. Als antiekexpert ben je toch een soort detective die goed moet uitkijken voor mogelijke voetangeltjes. Dat maakt de uitdaging groter. Natuurlijk is het makkelijk als je de objecten ter hand krijgt. Op foto is niet alles te zien. Zeker niet op een onscherp beeld. Hier is dat ook wel het geval, waardoor ik niet kan uitmaken of dit een drukje is of een tekening.

Maar toch lijkt iets niet te kloppen, zoals de eigenaar ook zelf wel vermoedt. Terecht wijst de bezitter op een fout in de schrijfwijze van de naam Verboeckhoven. Het kan natuurlijk dat een kunstenaar snel zijn handtekening plaatste op een schets en zo een letter vergat. Dit is misschien wel eerder een fenomeen uit de 20ste eeuw dan uit de 19de eeuw toen alles er ietwat serieuzer aan toeging.

Verboeckhoven

We hebben het dus over de vermaarde kunstschilder Eugène Verboeckhoven (Waasten, 1798 - Schaarbeek, 1881). Aanvankelijk was hij ook als beeldhouwer actief. Hij studeerde aan de Gentse academie, reisde vervolgens door Europa en ontwikkelde een eigen oeuvre met een voorliefde voor de uitbeelding van dieren, meer bepaald vee en kleinvee. Er is heel wat werk van Verboeckhoven in omloop en er zijn ook nogal wat schetsen van hem bewaard. Maar eigenlijk past deze afbeelding daar niet echt bij. Ik vermoed dat deze prent, waarschijnlijk dus gedrukt, uit een soort pluimvee encyclopedie komt en dat iemand er, op een stuntelige manier, want de verkeerde signatuur werd op een aarzelende wijze aangebracht, Verboekhoven bijschreef. Ik heb er dus amper vertrouwen in. Om helemaal zeker te zijn, zou je het moeten zien. Anders kunt u dit even tonen aan de expert van een kunstveilinghuis. Daar zijn er steeds gedegen experten actief die u met raad en daad bijstaan.