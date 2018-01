Style pompier: moeilijke handel!

Style Pompier.

Uw meubels zijn uitgevoerd in de Neo Louis Seize stijl van rond 1910. Het neoclassiscisme uit de tijd van de Franse koning Louis Seize, eind 18de eeuw, bleef ook lang nadien in de mode en werd ook verschillende malen hernomen. Ondermeer omstreeks de eeuwwisseling van 1900 onder de vorm van de style pompier. Deze zitjes zijn daarvan een voorbeeld. Ze zijn dus een 100 jaar oud. De waarde is gering, omdat dit soort meubilair momenteel moeilijk verkoopbaar is. We schatten het ensemble op een 450 à 500 euro.