Spuwer tussen Teniers, Brouwer, Van Ostade en Steen

De Spuwer van Steen, Brouwer en van Ostade.

Deze bijzonder leuke tegel voert ons helemaal naar de zeventiende eeuw, naar de wereld van de tableaus van al die beroemde kunstschilders uit Nederland en Vlaanderen die het dagelijks leven op doeken en panelen hebben vereeuwigd, zoals Jan Steen, Adriaen Brouwer, Adriaen van Ostade, David Teniers en Rembrandt van Rijn. Waar de schilderkunst van de zestiende eeuw nog het leven van goden, halfgoden en de kerk vereeuwigde, ontdekte men in de late 16de eeuw en 17de eeuw het dagelijkse leven. Let wel, dat was niet, zoals steeds wordt voorgesteld, enkel een uitvinding van de schilders van de Lage Landen, deze trend begon immers in Italië veel vroeger. Maar bij ons werd het een heel populair genre. Heel wat van die tableaus laten het echte leven zien van de gewone man die... inderdaad ook zoop en spuwde. Hier zien we een kerel die braakt! Dit maakt de tegel net bijzonder. Tegels met dit soort voorstellingen, van bijvoorbeeld ook 'kakkers' en 'plassers' zijn vrij zeldzaam en uiteraard gezocht. Dit tegeltje in twee kleuren, mangaan en blauw, is Nederlands en van rond 1650. De waarde ligt rond de 100 à 150 euro.

Unieke tegeltentoonstellingen in Noord-Frankrijk.

Wie tuk is op antieke Delftse tegels raden we aan om nu even naar Noord-Frankrijk te reizen waar nu een hele reeks schitterende tentoonstellingen opstarten rond de antieke tegels (van april tot september). Onder de titel 'Van Delft tot Desvres' kan je ginds in zes lokale musea tegels bewonderen. De eerste expo begint nu zaterdag in het Musée Benoît De Puydt in Baillieul, ook bekend als 'Belle', een oud grenstadje naast Poperinge, waar je in een schitterend museum een grote collectie tegels bewondert uit Vlaanderen, Nederland, Perzië, Italië en Frankrijk. Je krijgt er een ruim overzicht te zien dat gaat van Turkse Izniktegels, over Italiaanse en Antwerpse majolica tot echte Delftse tegels. Er is onder meer een stukje te zien van de beroemde majolicavloer van de abdij van Herckenrode uit Hasselt. Een deel van de tentoonstelling komt trouwens uit de collectie van de illustere veearts Adriaen die al voor de Eerste Wereldoorlog in Poperinge als verzamelaar actief was. Bijna alle stukken komen trouwens uit privé-verzamelingen, wat de expo extra aantrekkelijk maakt. De tentoonstelling 'L'Odyssée du carreau' in Bailleul start op zaterdag 7 april en loopt tot 7 oktober. De andere expo's grijpen plaats in Saint-Omer, Desvres, Terdeghem, Hazebrouck en Godewaersvelde. info: www.musees-bailleul-bergues.com en www.delft-desvres.fr.