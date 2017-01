Souvenir van een zondagschilder.

In de tijd dat de radio 'jong' was en er nog geen televisie was, laat staan een tablet..... gooiden velen zich tijdens hun vrije tijd op huisvlijt, ondermeer op het schilderen van een tableau. Dit is zo'n werkje, geconterfeit door een zelfs niet eens zo verdienstelijke amateur....Denk niet dat de man of vrouw een groot oeuvre heeft nagelaten... De lijst kan best wat ouder zijn, maar net zo goed 70 jaar oud. De waarde van deze souvenir van een zondagschilder is gering: 20 euro.

Het zou leuk zijn om bijvoorbeeld tijdens een quiz zgn. kunstkenners dit soort schilderijtjes voor te leggen. Want er is ontzettend veel 'kunst' van amateurs op de markt. Vroeger borstelden ze in een soort impressionistische stijl, nu maken ze abastract werk (soms nog makkelijker). Maar het valt me op dat toch heel veel mensen het verschil niet snel zien tussen wat door een 'vaste' hand en wat door een amateur werd gemaakt. Bij dit soort werk is dit sneller duidelijk dan bij een Pollock-imitatie...