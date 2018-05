Sigarenrokers.

Ik vermoed dat het een aquarel is. In ieder geval was Casimir Heymans (1893 - 1984) een aquarellist die ook als etser furore maakte. Hij was de broer van Karel Heymans. Casimir studeerde onder meer aan de academies van Brussel en Antwerpen. De belangstelling voor zijn werk is tanende. Maar dit is best een mooi werk dat vooral ietwat tot de verbeelding spreekt door de twee sigarenrokers. De waarde ligt rond de 200 euro.