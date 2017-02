Sierlijk bord in antieke stijl.

Dit is best een fraaie schotel. Het gaat om faience, dit is geel bakken aardewerk waar een laagje wit tinglazuur over werd getrokken, de ideale fond voor een kleurrijke beschildering. Deze techniek werd eeuwen terug op punt gesteld. Deze schotel hoort dus thuis in een eeuwenoude artisanale traditie. Het is ambachtelijk en traditioneel werk. Het decor past nog in de 18de eeuw, toen dergelijke florale composities van Oosterse oorsprong erg waren geliefd. Maar het is een 19de eeuws bord. Dit doet niet af aan de decoratieve waarde. Ik kan het merkje niet thuisbrengen, ofschoon het decor Frans aan doet en zeker niet Belgisch is. De waarde ligt rond de 35 à 40 euro. Een koopje dus!