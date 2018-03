Schoorsteensier uit Hasselt?

Hasselts aardewerk.

Dit schoorsteensierstuk is van net voor de Eerste Wereldoorlog. Niet zelden was dit een huwelijksgeschenk. Ik gok dan maar dat uw grootvader toen gehuwd is? Ik vermoed dat het om Hasselts aardewerk gaat. Hasselt had immers ooit een toonaangevende keramiekfabriek, de Manufacture de Céramique Décorative de Hasselt, opgestart in 1895 en actief tot 1954. Er was al een kleine voorgeschiedenis met een porseleinmanufactuur die actief was tussen 1890 en 1893. De productie van het Hasseltse bedrijf kennen we via enkele catalogi, alsook via foto's van standen op grote tentoonstellingen. De Hasseltse manufactuur beleefde vooral zijn hoogdagen voor de Eerste Wereldoorlog toen er prachtige art nouveautegels en siergoed werden vervaardigd. Dit ensemble zit tussen de art nouveau en de neoclassicistische Style Pompier in en lijkt me van rond 1910. Na de Eerste Wereldoorlog werden er ook veel sanitaire keramiek en tegels geproduceerd. Uiteraard werden er ook jeneverstopen gemaakt. De productie hoort thuis bij de sier majolica die toen ook in onder meer Frankrijk en de UK werd vervaardigd. Het gaat om vormwerk dat in mallen werd gegoten en voorzien van oplegwerk. Ik vermoed dat dit Hasselts aardewerk is, maar ook in tal van andere ateliers werd toen gelijkaardige sierkeramiek vervaardigd. De waarde ligt rond de 150 à 200 euro. Indien echt Hasselts zal die in Hasselt wat hoger liggen, wat evident is. Wie belangstelling heeft voor deze keramiek raden we aan om de catalogus op de kop te tikken van de expo "Gracieus Hasseltse keramiek uit de belle époque" in Museum Stellingwerff- Waerdenhof (in 2002).