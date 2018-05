Royal Albert for a cup of tea

For a cup of tea.

Dit is dé cup of tea par excellence! Dit kopje komt uit het atelier van de Engelse porseleinfabrikant Royal Albert die al sinds 1904 theeporselein produceert. En nog steeds, want je kan dergelijke kopjes op hun site bestellen! Het gaat om bone china. De Britten in de 19de eeuw, heel vindingrijke uitvinders en fabrikanten, ontwikkelden verschillende soorten porselein, waaronder bone china, waarbij beendermeel in de klei werd gemengd..... Je kunt ook het bloemenpatroon van zo'n kopje opzoeken via: www.royalalbertpatterns.com. Succes! De Waarde? 10 à 15 euro.