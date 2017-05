Richard Aurili werkte in Brussel!

Deze buste werd eind 19de eeuw geboetseerd door de Italiaanse beeldhouwer Richard Aurili (1834 - 1914) die niet alleen in Italië actief was, maar ook in Frankrijk en in ons land! Hij was gespecialiseerd in bustes en gladiatoren. De waarde van deze terracotta buste ligt rond de 150 à 225 euro.