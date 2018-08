Romantisch schilderij onder de loupe

Romantisch schilderij.

Dit romantische schilderij ziet er op het eerste zicht iets uit van wat meer dan 100 jaar oud. We hebben een foto van de achterzijde ontvangen en merken een glad paneeltje op dat wat kunstmatig werd verdonkerd. Als we de voorzijde goed bekijken krijgen we de indruk dat het om een prent gaat die met wat verf werd opgehoogd. Het zou best kunnen, mocht u het met een loupe bekijken dat u er de raster van de offsetdruk op ziet. Het lijkt me niet echt oud of uit de tijd. Het heeft dus eerder een decoratieve waarde.