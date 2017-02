Romantisch impressionisme van Jospeh Paulman

Romantisch impressionisme van Joseph Paulman.

Kunstschilder Jospeh Paulman (1850 - 1920) was een Brit die impressionistische stijl ontwikkelde, gekruid met veel landelijke romantiek, wat je hier duidelijk ziet. Ik kan dit werk moeilijk inschatten, omdat ik enkel de voorzijde zie en geen details. Dus kan ik niet met zekerheid uitmaken of het een origineel werk is. Indien wel zou ik het toch wat laten restaureren. Op Artprice vind ik weinig info en worden de meeste werken voor een 800 à 1500 euro verkocht. Misschien is dit aan de lage kant, want het ziet er best goed geschilderd uit. Misschien eens laten zien aan een Brits veilinghuis.

Mag ik de lezers vragen om van schilderijen duidelijke beelden door te sturen, alsook opnames van de achterzijde van een werk? Dank!