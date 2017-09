Reissouvenir uit Brugge

Souvenir uit Brugge.

Ik vrees dat u nog jaren zult zoeken naar de herkomst van dit wassen beeld. Omdat het helemaal niet uit het Verre Oosten komt, maar vermoedelijk doodgewoon een toeristisch souvenirartikel is uit ....Brugge. Toen ik een jaar of zes was, nam mijn moeder me soms mee naar een buurvrouw die dit soort -kitscherige- souvenirs maakte voor een of andere kantwinkel in Brugge. Uiteraard was dit koopwaar voor de Oosterse toeristen die de stad ook toen al bezochten. Het figuurtje is een hybride creatie tussen Chinees en Japanees, omdat die wassen beeldjes aan alle Oosterlingen moesten kunnen worden gesleten.... Het flatje van de oude buurvrouw stond er vol van, met afgewerkte en onafgewerkte exemplaren. De wassen handjes en gezichtjes lagen in aparte doosjes. Alles werd met velponlijm en spelden vastgemaakt. De buurvrouw maakte naast haar "Chinezen" ook "kapmantels", in de vorm van oude dametjes die kantklossen. Alles zag er even kitscherig uit..... Dus lijkt die Oosterse schone me eerder van Brugse makelij. De waarde is gering: 25 euro of wat de gek er voor geeft.