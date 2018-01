Rebecca geeft de kamelen water

Rebecca geeft de kamelen van Abraham water.

Dit romantische beeld van rond de eeuwwisseling of van net daarvoor stelt Rebecca voor die de kamelen van Abraham water geeft. De bijbelse Rebecca werd door verschillende beeldhouwers in brons vereeuwigd. Alleen kon ik niet achterhalen wie dit beeld heeft geboetseerd. De initialen hebben eerder betrekking op de gieterij. Het gaat om een plaatseren exemplaar, weliswaar voorzien van een uitgebreide beschildering en patina. Kijk toch even of het beeld niet van pijpaarde is....want dan is het meer waard. In plaatser schatten we op een 250 euro, in pijpaarde ruim het dubbele of meer. Mocht er toch nog ergens een signatuur op staan die toelaat de auteur te kennen, dan ligt de waarde hoger.