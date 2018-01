Prachtige coupe van Daum in ijsglas

Ijsglas van Daum.

Deze fraaie vaas van Daum heeft nog iets van de art deco stijl, maar lijkt me naoorlogs. De afwerking met een soort ijsglas is mooi. Het Franse glasatelier Daum begon in 1878 en werd onder de leiding van Jean, August en Antonin Daum wereldberoemd. Het huis is nog steeds actief. Voor extra info verwijzen we graag naar de site van kenner Tiny Esveld: www.tinyesveld.com. Daum is trouwens nog steeds actief. Deze mooi vaas is een 350 à 400 euro waard, en zou in de gespecialiseerde handel meer kunnen opbrengen.