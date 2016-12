Postkaart van Muhammad Ali en Jean Pierre Coopman

Postkaartje van Muhammad Ali en JP Coopman.

Boks memorabilia zijn nog steeds populair. Zelfs vintage foto's van onbekende boksers worden verzameld. En dat geldt zeker voor figuren als Muhammad Ali en Jean-Pierre Coopman. Coopman en Ali bekampten elkaar op 20 februari 1976 in het San Clementestadion, in San Juan Porto Rico. Daar heeft dit kaartje inderdaad betrekking op. Dergelijke kaartjes zijn niet uitzonderlijk en werden destijds in vrij grote getale verspreid. Maar het is uiteraard wel een collectorsitem. Ik vermoed dat het authentiek is, maar ben zelf geen kenner van dit soort memorabilia. Natuurlijk zullen er wel valse kaartjes in omloop zijn. De waarde ligt, indien echt, rond de 300 à 350 euro. Kijk eens op collectorsites, wellicht kan je het kaartje daar laten bekijken.