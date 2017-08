Pattarino toch geen onbekende

Eugenio Pattarino.

Als je wat doorzoekt op het net vind je toch best wat informatie over keramiekkunstenaar Eugenio Pattarino (1885 - 1971) die in Firenze actief was. Zoals veel Italiaanse keramiekkunstenaars destijds was hij al bij al een bescheiden kunstenaar die zijn basisinkomen verdiende met de aanmaak van mooie kitsch. In het atelier CAPEF werd er heel wat siergoed geproduceerd voor de toeristische en religieuze markt. Dit was ongetwijfeld zo'n souvenirartikel. Maar daarnaast ontwikkelde Eugenio Pattarino ook persoonlijk werk met een avantgarde toets. Zijn keramiek is sowieso gezocht, ook de klassieke stukken die soms heel virtuoos zijn geboetseerd. Dit hier is wel een atelierartikel dat en masse werd geproduceerd en maar een 150 euro waard is. Maar dergelijke stukken worden volop via Ebay aangeboden.