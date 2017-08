Oude kitsch.

Het ziet er niet alleen vrij oud uit, maar is het ook. Dit schilderij kan best een 80 à 100 jaar oud zijn, maar daarom is het nog niet bijzonder of waardevol. Het heeft een leuke patina, maar de schildering is een serieproduct uit een commercieel atelier waar die dingen aan de lopende band werden geschilderd. Het is dus oude kitsch, maar zonder waarde. Laat ons zeggen 35 euro.