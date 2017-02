Oostenrijkse art nouveau

Jugendstil uit Austria.

In Oostenrijk kende de art nouveau of Jugendstil tussen 1890 en 1920 een enorme bloei, ook in de keramiekateliers. Het bekendst is natuurlijk de keramiek van het atelier Amphora waaraan ook de namen Riessner, Stellmacher en Kessel waren verbonden. Deze vazen lijken wel wat op de art nouveauproductie van Amphora. Maar vermoedelijk is het geen Amphora, maar keramiek uit een minder bekend atelier. De vazen zijn mooi, maar technisch niet zo virtuoos als wat er uit de ovens van Amphora kwam. Ik kan de merkjes die vrij onduidelijk zijn, niet thuiswijzen. Ook al heb ik nogal wat boeken en sites geraadpleegd. Het blijven mooie stukjes art nouveau uit Oostenrijk, zeker goed voor een 150 à 200 euro. Maar mocht het merkje kunnen worden gevonden, dan kan de waarde iets hoger liggen.