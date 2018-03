Ongewone neoklasieke stijlenmix

Ongewone neoklassieke stijlenmix

Qua stijl is dit best een interessantmeubel van omstreeks 1800. De gebogen kuif met de muizentand verwijst immers nog naar de Lodewijk XVIstijl die in de tweede helft van de 18de eeuw en vogue was. De ruiten horen dan weer bij de directoire en de kolommen bij de empirestijl. Het is vermoedelijk een Nederlands meubel. Jammer dat er wat mis lijkt met de patina. Was het ooit geschilderd? Het lijkt om iets lichter gekleurd hout te gaan dat rood werd getint. Dat kan. Wat voor hout zou het zijn? OP de foto is dat niet duidelijk. Qua stijl best een bijzonder meubel. Maar dergelijke linnenkasten zijn niet zo in trek. De waarde ligt rond de 350 à 400 Euro.