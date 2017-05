Olifantenz ijn altijd goed

Olifanten uit Maastricht

Ten eerste: antiquiteiten waarop olifanten worden afgebeeld zijn altijd 'goed', dat wil zeggen aantrekkelijk voor iedereen en uiteraard voor de verzamelaars. Ten tweede; Maastricht was in de 19de en 20 ste eeuw een belangrijke keramiekcentrum. Het verhaal van de Maastrichtse keramiekindustrie begon in 1836 toen ondernemer Petrus Regout een aardewerkfabriek opstartte. Zijn familie was al eerder actief in de keramiek- en glashandel. Zijn succesvolle bedrijf leidde tot een ware boom. In totaal zijn er in Maastricht een tiental keramiekfabrieken actief geweest, waaronder enkele kleine bedrijven die het niet lang volhielden. De twee grote spelers waren De Sphinx van de familie Regout en de Société Céramique waaruit uw bordje komt. Beide bedrijven zijn later samengesmolten. De Société werd in 1851 opgestart en bleef tot in 1958 bestaan, nadien kwam de fusie. Het bedrijf leeft trouwens in Maatsricht voort in de wijk Céramique die naar het bedrijf verwijst. En een van de oorspronkelijke fabrieksgebouwen, de Wiebengahal, maakt deel uit het Bonnefantenmuseum. De Société produceerde gelijkaardige keramiek als Regout, zoals serviesgoed met dergelijke transferdecors. Beide fabrieken werkten samen met Britse bedrijven en namen ook populaire Engelse decors over. Dat was toen heel gangbaar en werd niet echt als plagiaat beschouwd. Dit beperkte zich niet tot die twee landen, ook in België en Frankrijk werden Engelse decors geproduceerd. De keramiekindustrie had dus ook toen te maken met een gewaagde concurrentiestrijd. Het ging immers allemaal om massale serieproductie. Dit is wel een leuk bord dat best voor de Indische markt kan zijn gemaakt, want de Maastrichtse bedrijven voerden massaal uit naar Indonesië. Feit is dat het Maastrichtse aardewerk druk wordt verzameld, veel meer dan het serviesgoed uit dezelfde periode van Belgische makelij. De Belgische bordjes worden slechts voor een paar euro verkocht, sommige Nederlandse, afhankelijk van de zeldzaamheid, kunnen 25 euro of meer opbrengen! We schatten dit bordje voorzichtig op 10 euro. Wie trouwens belangstelling heeft voor het keramiekverleden van Maastricht raden we een bezoek van de stad aan, waar je trouwens een keramiekwandeling kunt maken, van alles ontdekt in de musea en er ook elk weeken een antiekmarktje is!