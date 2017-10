Oktober is feestmaand in Belgisch kasteel voor voor antiekliefhebbers

Elk jaar organiseert de familie de Harlez in haar prachtige 18de eeuwse kasteel van Deulin een antiekbeurs in oude stijl. Het is steeds een feestelijk event waar iedereen die dol is op historische decors graag naartoe komt, want het prachtige kasteel met zijn decors in rococo en Louis Seizestijl is een ware parel.

Het is bovendien een heel authentiek monument waarin de sfeer van vroeger bewaard bleef. De familie de Harlez, zelf antiquairs, hebben ook nu weer een aantal kunst- en antiekhandelaren uit heel ons land uitgenodigd om ergens in het gebouw te exposeren, van de zolders tot in de oranjerie en de schuur. Je gaat er heel wat klassieke antiquiteiten bewonderen, die nu trouwens stilaan weer wat in trek zijn. Daarnaast grijpt er ook een tentoonstelling plaats van steengoed uit Bouffioulx. Het gaat om typisch Belgische art deco keramiek.

Het herfstsalon in het kasteel van Deulin (nabij Hotton en tussen Durbuy en Marche-en-Famenne) gaat door op de twee volgende weekends van 7 en 8 oktober en van 14 en 15 oktober. Kijk hier voor meer informatie.