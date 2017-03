Ode aan de staande klok.

Ooit was de staande klok een statussymbool voor grote herenhuizen en landhuizen. In de loop van de 19de en 20ste eeuw werd het ook een teken van rijkdom voor middenklassers. Dat bleef zo tot diep in de 20ste eeuw, maar is nu zo goed als voorbij. Niemand heeft er nog belangstelling voor, waardoor de prijs van staande klokken enorm is gedaald. Je koopt ze voor een prikje, voor 150 à 250 euro (tenzij het om een bijzonder exemplaar gaat). Hangt er natuurlijk van af waar. Bij een gesprecialiseerde horlogemaker die zo'n klok ook kan nazien en op punt stellen, betaal je -terecht- meer. Jammer dat de foto zo klein is, want ik kan niet uitmaken of het een authentieke klok is. Ze ziet er nog wat 18de eeuws uit. Ik vraag hierbij aan de lezers of meer en duidelijke foto's op te sturen! Dank!