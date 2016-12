Netsuke of nepsuke? Echt of vals?

Netsuke of nepsuke?

Eerst iets over de Japanse netsuke, ook gordelknoop genoemd, die een onderdeel is van de traditionele kleding en diende om de inro, een kleine containertje, vast te knopen. De netsuke heeft de grootte van een vingerkootje en is meestal gesneden uit hout of ivoor. De netsuke zijn dus voorzien van gaatjes waar het touw doorheen moet. Je hebt er in allerlei vormen, die bijvoorbeeld mensen, dieren of zelfs fabeldieren uitbeelden. Je hebt ook netsukes met erotische voorstellingen. De netsuke worden al heel lang verzameld. Maar een groot deel van het aanbod is vals. Dat wil zeggen dat het om ongebruikt snijwerk gaat, soms zelfs van kunststof. In het beste geval zit er wat ivoorpoeder in deze kunststof en werd de voorstelling wat bijgesneden en bijgeslepen. Daarom gebruiken verzamelaars graag de term nepsuke voor valse netsuke. Ik vermoed dat ook dit exemplaar niet oud is. De gaatjes zijn nog netjes rond, dus ongebruikt en het snijwerk is nogal grof, naar Japanse maatstaven. De waarde is gering: 50 euro. Antieke netsukes kunnen heel waardevol zijn en kunnen vele honderden of zelfs duizenden euros opbrengen. Je vindt vrij veel informatie over het onderwerp op het net!