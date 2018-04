Neo uit de fifties, kan dat?

Neo, neo & neo.

Deze kast zou de kapstok kunnen zijn van een doctoraatsverhandeling over het leven van een stijl. Stijlen slijten inderdaad een leven. Op een gegeven moment stopte de gotiek, ergens in de 17de eeuw, om al in de 18de eeuw, in de UK, opnieuw tot leven te worden gewekt. Wij, kunsthistorici, hebben de kunststijlen te eng opgedeeld in periodes, terwijl de chronologie veel minder duidelijk is. Veel stijlen lopen door en blijven naast elkaar bestaan. Omstreeks 1900 maakten ze er helemaal een potje van. Naast de art nouveau had je ook een sterk neoclassicisme, nog wat neorococo en ook veel neogotiek, neorenaissance, neobarok en zelfs neoromaans. Er was zelfs meer.... Deze kast is ook zo'n geval. Het meubel is van Nederlandse makelij en geïnspireerd op een 17de eeuws voorbeeld. Maar het is een op en top 20ste eeuws meubel, misschien wel uit de jaren veertig of vijftig! Dat wil zeggen dat die neobarokstijl gewoon doorleefde tot een eind in de jaren 50 en 60. Het zou boeiend zijn om dat allemaal eens in kaart te brengen, om ons definitief te verlossen van die enge stijlperiodes.

Dus een barokkast uit de jaren '50. Het meubel is best bruikbaar en in de ogen van sommigen ook decoratief en in ieder geval een voorbeeld van vakmanschap, maar momenteel geraak je zo'n vitrine zelfs niet aan de straatstenen kwijt. De waarde is 150 à 200 euro. Dat is de anti-climax van het verhaal. Misschien krijgt ze ooit weer wel wat waarde.