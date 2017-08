Console in neo neo neo rococo.

Ik begrijp dat u niets over deze vermoedelijk koperen/ bronzen console vindt, omdat dit geen antiek is. De console gaat terug op het model van de wandconsoles uit de rococostijl uit het midden van de 18de eeuw, een stijl die min of meer altijd populair bleef, tot nu. In de 19de eeuw hadden we dan de herziene versie van deze stijl, ook neo Lodewijk XV, neo Louis Quinze genoemd of neo-rococo genoemd. Maar deze console uit de jaren '50 of '60 van Italiaanse makelij (hoogstwaarschijnlijk) is uitgevoerd in "neo neo neo rococo". De ontwerper heeft de rocailles van de aloude rococo nog wat 'verfijnd'. Het resultaat is eigenlijk pure kitsch van een hale eeuw oud. Waardevol? Ja en nee. Er is wel een markt voor dit soort decoratiegoed en ik kan me inbeelden dan iemand daar in een speciaalzaak veel geld voor wil ophoesten. Als basiswaarde 600 euro. Maar een rijke Rus zal daar een veelvoud voor neertellen.